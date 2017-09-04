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СЮЖЕТ ДНЯ

Полиция установила личности пострадавших в массовом ДТП в Сочи‍

Понедельник, 04 сентября 2017 07:44
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3 сентября, средствам массовой информации стало известно о жестком ПДТ, которое произошло в Сочи. Как сообщается в инциденте учасмтвовали три автомобиля. Как следует из материалов дела, водитель автомобиля марки BMW  допустил столкновение с впереди идущей Lada. Она, в свою очередь, столкнулась с автомобилем Ford.
В результате инцидента, BMW отбросило на отбойник, после чего машина сразу загорелась. В салоне транспортного средства находилось шесть человек, которые были вовремя извлечены из авто и экстренно доставлены в медицинские учреждения.
Как позже заявили представители полиции, личности всех пострадавших установлены, но не разглашаются.
Ведутся следственные мероприятия.

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