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В Кремле прокомментировали обыски в дипучреждениях России в США

Понедельник, 04 сентября 2017 07:47
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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал проведенные властями США обыски в оставляемых российской стороной дипломатических объектах в Вашингтоне и Сан-Франциско «актом попрания международного права».

Официальный представитель Кремля заметил, что действия американской стороны «очевидно, противоречат конвенции о дипломатических сношениях» и ведут к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами.

Случившееся вызвало в Кремле полнейшее неприятие и глубочайшее сожаление, добавил Песков.

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