В Кремле прокомментировали обыски в дипучреждениях России в США

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал проведенные властями США обыски в оставляемых российской стороной дипломатических объектах в Вашингтоне и Сан-Франциско «актом попрания международного права».
Официальный представитель Кремля заметил, что действия американской стороны «очевидно, противоречат конвенции о дипломатических сношениях» и ведут к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами.
Случившееся вызвало в Кремле полнейшее неприятие и глубочайшее сожаление, добавил Песков.