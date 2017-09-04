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Россельхозбанк поддержал реализацию инвестпроектов в АПК на сумму 430 млрд рублей

Понедельник, 04 сентября 2017 15:40
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В рамках Госпрограммы развития АПК, начиная с 2008 года, Россельхозбанк оказал кредитную поддержку более 3300 инвестиционным проектам в агропромышленном комплексе. Общий объем предусмотренного Банком финансирования составил порядка 430 млрд рублей.

Значительная часть инвестиций направлена на строительство и модернизацию птицеводческих предприятий (117 млрд рублей), свиноводческих хозяйств (89 млрд рублей), комплексов по содержанию крупного рогатого скота (75 млрд рублей) и тепличных комплексов (58 млрд рублей). Совокупная плановая мощность данных инвестпроектов составляет: 1,4 млн тонн мяса птицы, 650 тыс. тонн свинины, 3,5 млн тонн молока, 290 тыс. тонн говядины.

Наибольшее количество проектов поддержано Банком в Республике Дагестан (224 проекта). Также в топ-5 входят: Нижегородская область (160 проектов), Республика Татарстан (142 проекта), Республика Калмыкия (135 проектов), Кировская область (115 проектов).

При этом наибольший объем инвестиций в суммарном выражении за этот период направлен на реализацию проектов в Курской области (51 млрд рублей), Тверской области (33 млрд рублей), Воронежской области (32 млрд рублей), Республике Марий Эл (29 млрд рублей), Пензенской области (28 млрд рублей).

 

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