«Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети

«Ростелеком» успешно завершил первый в России мультивендорный тест транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). В процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от Huawei, NEC и Nokia, а также соответствующие доменные SDN-контроллеры были объединены с помощью зонтичного транспортного SDN-контроллера производства NEC/Netcracker. Новый иерархический подход к транспортным сетям на базе SDN (Transport SDN) обеспечил комплексный контроль и прозрачность, полную автоматизацию операций в трех отдельных оптических доменах разных производителей.

Облачные приложения и сервисы интернета вещей (IoT) стимулируют быстрый рост пропускной способности сетей связи, что приводит к необходимости более динамичного их масштабирования. Это также приводит к необходимости ускорения создания сервисов, времени их развертывания и восстановления. «Ростелеком» видит возможность решение этих задач с помощью транспортной SDN.

Тест был разработан для проверки упомянутых выше сценариев. Мультивендорность была продемонстрирована с привлечением крупнейших производителей оптического оборудования Huawei, NEC и Nokia. Используя зонтичный SDN-контроллер для транспортных сетей, предоставляемый NEC/Netcracker, во время теста было показано унифицированное мультидоменное представление сети, гибкость и сквозной контроль сети, а также возможности быстрого создания и восстановления сервисов.

Используя эти возможности, пользователи «Ростелекома» смогут самостоятельно выбирать новые услуги, которые будут предоставлены автоматически и динамически оптимизированы в соответствии с требованиями к пропускной способности и производительности транспортной сети.

Тест продемонстрировал значительное сокращение времени заказа, настройки и активации сервисов, что позволяет сократить сроки вывода сервисов на рынок с нескольких недель или месяцев до нескольких часов. Это уменьшает количество ошибок и приводит к более простым процессам конфигурации. Основываясь на демонстрации, к примеру, время восстановление сервиса после сбоя может сократиться, в среднем, до нескольких минут.

«Вместе с производителями оборудования Huawei, NEC/Netcracker и Nokia мы наглядно показали возможности транспортной сети SDN для сокращения расходов на эксплуатацию сети и повышения её автоматизации, - говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов. - Используя транспортный SDN-контроллер NEC/Netcracker, который управлял несколькими разными доменными контроллерами, «Ростелеком» смог устранить привязку к поставщику оборудования и заложить основу для настоящей мультивендорной транспортной инфраструктуры».

«Сети должны претерпеть значительную трансформацию, и мы рады, что результаты демонстрации показали способность мультиуровневого SDN-контроллера упростить и автоматизировать сложные сети, - считает Алок Тусниал (Aloke Tusnial), главный технический директор направления SDN/NFV в Netcracker. - Доказав возможности взаимодействия нескольких поставщиков оптического оборудования, NEC/Netcracker помогает поставщикам услуг, таким как «Ростелеком», кардинально переосмыслить структуру своей сети и уровень автоматизации».

«Решение транспортного SDN компании Huawei предоставляет функции автоматического распознавания ресурсов, автоматической настройки и восстановления сервисов, а также интерфейс RESTful NBI для оркестраторов сторонних производителей для обеспечения единого контроля мультидоменных сетей. Проведенное испытание подтвердило эффективность транспортного SDN компании Huawei для автоматизации сервисов и открытость NBI, - заявил Цзинь Юйчжи (Jin Yuzhi), президент направления сетей передачи данных компании Huawei. – Кроме того, Huawei разрабатывает продукт Network Cloud Engine для обеспечения сквозного контроля процесса предоставления услуг, включая планирование, анализ и управление ресурсами сети, что в итоге позволит значительно сократить затраты на OPEX».

«Корпорация NEC гордится успешным завершением первого в России тестирования мультивендорной инфраструктуры, подтвердившего концепцию транспортных программно-конфигурируемых сетей (Transport SDN). Такое решение оптимизирует передачу трафика и автоматизирует конфигурацию сети для многоуровневой, мультидоменной, мультивендорной инфраструктуры, что обеспечивает сервис-провайдеру максимальную эффективность передачи данных, – заявил Акихиро Сакураи (Akihiro Sakurai), генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерней компании корпорации NEC в Российской Федерации. - Прошедшие испытания подтвердили нашу способность обеспечить комплексную автоматизацию и контроль над сетью».

Деметрио Руссо (Demetrio Russo), вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Этот проект еще раз доказывает, что сети, основанные на платформе Nokia 1830 Photonic Service Switch (PSS), открыты для создания и эксплуатации автоматизированных оптических услуг даже в мультивендорской среде, для чего используются интерфейсы Open Abstract SDN API на платформе NSP (Network Services Platform). Платформа NSP, наш флагманский контроллер SDN, предоставляет ведущим мировым операторам, таким как Ростелеком, более эффективный, унифицированный способ автоматизации, оптимизации и гарантированной доставки сетевых услуг на разных сетевых уровнях, в физической и виртуальной инфраструктуре, а также в сетях, построенных на решениях разных производителей».

Для получения дополнительной информации о тесте, пожалуйста, проследуйте по ссылке https://www.rostelecom.ru/about/net/sdn_test.php