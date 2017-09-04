В Староминском районе трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в участии в экстремистской организации

Ленинградским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 58,66 и 76-летнего мужчин. Они обвиняются в участии в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ).

По версии следствия, 66-летний обвиняемый состоял в общественном объединении «Духовно-Родовая Держава Русь». В апреле 2011 года решением Московского областного суда деятельность организации признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. Будучи осужденным в 2015 году за совершение аналогичного преступления, пенсионер продолжил незаконную деятельность. 16 мая 2016 года он вместе с единомышленниками прибыл в отдел судебных приставов, где представившись участниками данной организации, отказались от уплаты штрафа 66-летним мужчиной, убеждая сотрудников ФССП в правильности своих суждений. Кроме того, обвиняемые проводили беседы с судебными приставами-исполнителями в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.