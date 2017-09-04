В Сочи заместителю директора автошколы предъявлено обвинение в коммерческом подкупе

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю заместителю директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Светофор» предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, совершенном в значительном размере (п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2017 года между указанным учреждением в лице заместителя директора и местной жительницей был заключен договор на оказание платных образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» на сумму 27 тысяч рублей. После сдачи квалификационного экзамена девушке должны были выдать свидетельство о получении профессии «водитель транспортных средств». Мужчина, заведомо зная, что девушка не прошла промежуточную аттестацию, предложил передать ему 33 тысячи рублей за успешную сдачу экзамена. Девушка согласилась, однако сообщила о поступившем предложении в территориальный следственный отдел СКР. 10 августа 2017 года встретившись с мужчиной, заявительница передала ему требуемую сумму денег, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.