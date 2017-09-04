8 сентября православные христиане отмечают день памяти Владимирской иконы пресвятой Богородицы

Согласно существующему преданию образ был написан апостолом Лукой еще в те времена, когда была жива Богородица. За основу была взята доска от стола, где именно проходила трапеза Святого Семейства. Вначале образ находился в Иерусалиме и в 450 году его перенаправили в Константинополь, где он простоял около 650 лет. В один день икона Владимирской Божьей Матери была подарена Киевской Руси и ее направили в Вышгород. Через некоторое время оттуда ее забрал Андрей Боголюбский, который возил образ во время своих странствий. Останавливаясь во Владимире, он увидел знамение Богородицы, и тогда было решено построить в этом месте храм, где и остался образ. Именно с тех пор икону начали называть Владимирской. Сегодня в этом храме находится список, сделанный Рублевым, а оригинал помещен в храм Святителя Николая.

Из древних времен Владимирская икона Божией Матери творила чудеса и по праву считается одной из самых почитаемых и известных в православном мире.

На протяжении всего времени случались чудеса, связанные с Владимирской иконой.

Три раза мольбы людей про спасение собственной земли были услышаны. Чужеземцы покидали русскую землю по разным причинам.

Когда икона находилась в Вышгороде, были замечены самовольные перемещения иконы. Три раза образ оказывался в разных частях монастыря.

Вода, которая омывала святыню, имела лечебные свойства, прихожане неоднократно исцелялись от различных телесных недугов.

Это еще далеко не полный список чудес, которые связаны с Владимирской иконой. Причем чудеса случались не только связанные с оригиналом иконы, а и с многочисленными ее копиями.

Мольбы перед этой иконой способны защитить людей от напастей, к ней обращаются за помощью в самых разных ситуациях. В жизни человека бывают очень сложные периоды и тогда они прибегают к молитвам. Как и перед любой другой иконой, молиться нужно с чистым сердцем и открытой душой, тогда высшая помощь обязательно придет. Ведь неоднократно были замечены случаи исцеления от полной слепоты и серьезных болезней сердца.

Владимирская Богоматерь является защитницей и охраняет дома от напастей, помогает в разных житейских ситуациях. Также Богоматерь помогает в становлении счастливого брака, так как счастливая и крепкая семья – залог крепкой и успешной страны.

8 сентября в 7:30 и 17:00 в храме Вознесения Господня в Пашковке состоится праздничная Божественная Литургия в честь Владимирской иконы пресвятой Богородицы.



ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4, тел.: 8-918-410-89-00, (861) 227-57-58, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.