Парк подвижного состава Почты России пополнится 45 новыми вагонами производства Тверского вагоностроительного завода

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»), ВТБ Лизинг и Почта России подписали трехсторонний договор, обеспечивающий обновление парка вагонов, используемых для почтовых перевозок как по России, так и на международных маршрутах.

Согласно договору Тверской вагоностроительный завод изготовит 45 багажно-почтовых вагонов и до конца ноября текущего года поставит их компании ВТБ Лизинг для дальнейшей передачи на условиях финансовой аренды Почте России в рамках выигранного тендера.

Новые вагоны, производство которых Тверской вагонзавод освоил в 2014 году, отличаются от представленных на рынке аналогов более высокой грузоподъёмностью и экономичностью в эксплуатации. За счет удлинения кузова на один метр грузоподъёмность вагона увеличена до 24 тонн, что на 2 тонны выше перевозочной способности почтовых вагонов, эксплуатируемых в настоящее время.

Каждый вагон оборудован системой комплексного мониторинга, которая позволяет использовать в сцепе второй вагон без сопровождения разъездными работниками, обеспечивая дистанционный контроль технического состояния прицепного вагона. Вагоны «спарки» успешно эксплуатируются Почтой России, и это направление будет развиваться дальше, учитывая выигрыш в грузовом пространстве. Конструкционная скорость багажно-почтовых вагонов составляет 160 км/ч, что позволяет использовать их в составе любых скорых пассажирских поездов. В распоряжении Почты России уже находятся 60 новых вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, приобретенные в 2015-2016 годах.

«В настоящее время Почта России доставляет свыше 50% отправлений по железной дороге, и мы намерены продолжать наращивать объемы перевозок этим видом транспорта, причем не только по территории России, но и на международных маршрутах. Железнодорожные перевозки крайне эффективны как с точки зрения затрат, так и в части скорости и надёжности. Парк Почты России насчитывает около 800 собственных вагонов. Сейчас мы закупаем самые современные вагоны на рынке, поддерживая отечественного производителя», - отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Максимально учитывая требования рынка и потребности потенциальных заказчиков, мы постоянно совершенствуем производимую технику и расширяем ее возможности за счет применения самых современных технических решений», - подчеркивает генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей.

Андрей Коноплев, генеральный директор ВТБ Лизинг, комментируя подписание контракта, отмечает: «Услугами почты ежедневно пользуется огромное количество людей не только в России, но и за рубежом. Поддерживая программу по обновлению парка железнодорожных вагонов Почты России, мы участвуем в реализации социально важного проекта».

Конструкция вагонов, поставляемых в рамках договора, позволяет эксплуатировать их с двумя видами тележек и перевозить грузы как по российской железнодорожной инфраструктуре, так и по железным дорогам Китая, что значительно расширяет географию использования данного подвижного состава. Багажно-почтовый вагон, поставка которых предусмотрена договором, был представлен в рамках экспозиции Трансмашхолдинга на VI Международном железнодорожном салоне ЭКСПО 1520, который проходил с 30 августа по 2 сентября в г. Щербинка.