Штрафы за срывы авиарейсов могут увеличить

Минтранс России готовит предложения об усилении ответственности авиаперевозчиков. Речь о дополнительных административных мерах воздействия за невыполнение обязательств перед пассажирами. Сейчас штрафные санкции минимальны — поэтому некоторые авиакомпании руководствуются в первую очередь возможностью максимальной загрузки самолетов.

Минтранс России планирует предложить изменения в Воздушный кодекс, которые дадут ему полномочия определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях.

Как рассказали «Известиям» в министерстве, размер штрафов предполагается установить в соответствии с международной практикой — в зависимости от дальности полета и количества часов задержки вылета.

— Перед принятием окончательного решения мы обсудим инициативу с авиакомпаниями и экспертным сообществом. Размер штрафных санкций нам поможет определить сама отрасль. Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек, — заявил «Известиям» представитель Минтранса.

По его словам, прорабатываются различные варианты расчета штрафных санкций. Размеры штрафа могут быть фиксированными или составлять определенный процент от стоимости авиабилета. Например, в Казахстане это 3% цены билета за каждый час задержки, но при этом штраф не может превысить 50%.

Как уточнили в Министерстве транспорта, санкции совершенно точно не будут применяться при задержке рейса из-за плохих метеоусловий.