В Усть-Лабинском районе местные жители подозреваются в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 55-летних мужчины и женщины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт и хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, с целью извлечения прибыли от реализации контрафактного алкоголя приобрел фальсифицированную спиртосодержащую продукцию, которую хранил на территории продуктового магазина по улице Пролетарской в городе Усть-Лабинске. Женщина, выполняя роль продавца, в период с июня по август 2017 года реализовывала продукцию местным жителям. Данный факт был выявлен сотрудниками полиции. 25 августа 2017 года в ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято 33 стеклянных бутылок спиртосодержащей жидкости под видом водки с этикетками «Финская» и «Белая береза». Впоследствии было произведено исследование реализованного алкогольного напитка, которое показало, что в указанной продукции содержатся токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.