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«Газпром» продает отель в Сочи за 1 млрд рублей‍

Вторник, 05 сентября 2017 08:45
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Принадлежащий компании «Газпром» гостиничный комплекс «Пик отель» в Красной Поляне выставлен на аукцион.

Информация об этом была размещена на сайте организации. Сообщается, что начальная цена лота — примерно 1 млрд рублей.

Гостиничный комплекс «Пик отель» занимает два земельных участка. Их общая площадь 4,65 га.

В инфраструктуру объекта входят теннисный корт, сауна, детский клуб, конференц-зал на 300 мест, фитнес-центр, бассейн, собственные цеха для приготовления пищи. Гостиничные корпуса, шале и виллы располагаются на территории площадью более 11,4 тыс. кв. м.

Комплекс выставлен на продажу совместно с объектами движимого имущества (в том числе мебель, сантехника, бытовая техника). О дате торгов пока не сообщается.

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