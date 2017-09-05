«Газпром» продает отель в Сочи за 1 млрд рублей‍

Принадлежащий компании «Газпром» гостиничный комплекс «Пик отель» в Красной Поляне выставлен на аукцион.

Информация об этом была размещена на сайте организации. Сообщается, что начальная цена лота — примерно 1 млрд рублей.

Гостиничный комплекс «Пик отель» занимает два земельных участка. Их общая площадь 4,65 га.

В инфраструктуру объекта входят теннисный корт, сауна, детский клуб, конференц-зал на 300 мест, фитнес-центр, бассейн, собственные цеха для приготовления пищи. Гостиничные корпуса, шале и виллы располагаются на территории площадью более 11,4 тыс. кв. м.

Комплекс выставлен на продажу совместно с объектами движимого имущества (в том числе мебель, сантехника, бытовая техника). О дате торгов пока не сообщается.