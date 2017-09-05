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В РЖД допустили сокращение сроков строительства обхода Краснодара

Вторник, 05 сентября 2017 08:48
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В РЖД допустили перенос сроков строительства обхода Краснодара. Об этом сообщил старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов, отвечая на вопрос журналистов о возможном переносе финансирования каких-либо проектов на более близкие сроки.

- Проект, который компании удалось закончить в 2017 году, а он планировался на 2018 год, - это обход Украины, вопрос о таком переносе точно есть. Возможно, мы будем смотреть на обход Краснодара, - рассказал Михайлов.
Проект предполагает комплексную реконструкцию участка имени Максима Горького, Котельниково - Тихорецкая - Крымская, с обходом Краснодарского железнодорожного узла.
Завершить проект в РЖД предполагают до 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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