В РЖД допустили сокращение сроков строительства обхода Краснодара

В РЖД допустили перенос сроков строительства обхода Краснодара. Об этом сообщил старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов, отвечая на вопрос журналистов о возможном переносе финансирования каких-либо проектов на более близкие сроки.

- Проект, который компании удалось закончить в 2017 году, а он планировался на 2018 год, - это обход Украины, вопрос о таком переносе точно есть. Возможно, мы будем смотреть на обход Краснодара, - рассказал Михайлов.

Проект предполагает комплексную реконструкцию участка имени Максима Горького, Котельниково - Тихорецкая - Крымская, с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

Завершить проект в РЖД предполагают до 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.