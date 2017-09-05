Продюсер шоу KUBANA не может вернуть его на Кубань

Пять лет жители и гости краснодарского края могли стать участниками рок - фестиваля KUBANA. Он проходил в регионе с 2009 по 2014 год. Однако следующие два года организатор мероприятия Илья Островский перенес его в Ригу.

По словам продюсера, власти Кубани не только не помогали в организации фестиваля, но даже мешали. На своей странице в Facebook Илья Островский написал грустный пост о том, что это лето впервые прошло без KUBANA.

В своем послании Островский назвал бесперспективной борьбу за проведение фестиваля на Кубани. По мнению мужчины, власти региона не хотят лишней шумихи и работы по организации мероприятия.

Молодому человеку отказали в проведении KUBANA на Роза хуторе. В поддержку идеи вернуть громкое событие в край выступили бизнесмены, общественные деятели и даже мэр Риги.

Но руководители края решили сначала провести опрос общественного мнения, нужно ли нам такое событие.