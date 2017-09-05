Наталья Костенко: «Спасти Кубань от карантинной «белой бабочки» могут только слаженные действия федеральных, региональных и муниципальных властей»

К члену Центрального штаба ОНФ, депутату Госдумы Наталье Костенко обратились жители Краснодарского края, сообщившие о том, что по его территории активно и почти беспрепятственно распространяется опасный карантинный вредитель - «белая бабочка». Масштабы распространения насекомого в Год экологии приобретают масштабы эпидемии, которой уже охвачены Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи. Усилия муниципальных властей, очевидно, не дают результатов - насекомое продолжает оккупировать новые районы. Депутат направила письма в адрес руководства регионального управления Россельхознадзора и администрации края и с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и сообщить о том, какие меры предпринимаются для борьбы с вредителем. В ближайшее время проблему планируется рассмотреть на площадке Краснодарского регионального Штаба Общероссийского народного фронта.

Краснодарские СМИ и гражданские активисты регулярно сообщают о том, что на черноморском побережье региона активно распространяется один из карантинных вредителей – так называемая «белая бабочка», представляющая большую опасность для плодовых деревьев и кустарников, а также клена и шелковицы. Всего в группе риска находятся 300 видов растений. Причем вредитель плодовит и живуч: только одна бабочка делает кладку, из которой появляются до 300 гусениц. У бабочки нет естественного врага в природе, поэтому борьба с ней ложится полностью на людей.

Начиная с конца 1970-х в регионе удавалось сдерживать распространение вредителя. Но в последние годы борьба с ним приносит куда меньшие результаты - уже больше 40 районов края подверглись заражению.

«Если чиновники ведут упорную борьбу с бабочкой, то очевидно, что насекомое пока побеждает. Резонно предположить, что речь идет о локальных усилиях на местах, отсутствии единой системы борьбы с вредителем, эффективной методической и организационной поддержки этой работы. В первую очередь необходимо качественное взаимодействие между ведомствами и районами. Поскольку насекомое административных границ не признает, то такая разобщенность действий создает для него благоприятные условия распространения. Необходима скорейшая разработка целевой региональной программы борьбы с вредителем и обеспечение межведомственного взаимодействия. А для этого нужно понять полную картину того, что на данный момент делается в этом направлении», - сообщила Наталья Костенко.

Депутат обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой взять на контроль сложившуюся ситуацию с распространением карантинного насекомого, поскольку это напрямую влияет, в том числе, на туристическую привлекательность региона и сообщить, какие меры по борьбе с вредителем принимались в 2016-2017 годах, какие планируются на будущий год, ведется ли работа комиссий по проведению контрольных обследований карантинных фитосанитарных зон муниципалитетов, существует ли план карантинных мероприятий по предотвращению распространения, локализации и ликвидации очагов вредителя.

Депутат Госдумы также обратила внимание на сложившуюся ситуацию руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и запросила информацию о количестве вынесенных постановлений об административном правонарушении по ст. 10.1 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений) и иных действиях федерального органа по предотвращению в год экологии, объявленный Президентом РФ в 2017 г., распространения бабочки-вредителя, которое приобретает на побережье Краснодарского края масштабы эпидемии.

В ближайшее время сложившаяся ситуация будет рассмотрена на площадке регионального Штаба Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.