Наталья Костенко предложила создать систему оценки работы регионов в сфере допобразования исходя из уровня активности участия талантливых детей в различных творческих конкурсах и состязаниях

3 сентября 2017 г. во Всероссийском детском центре «Орлёнок» собрались 350 одаренных юных художников со всех регионов России и их педагоги, чтобы провести «Грандиозный пленэр в «Орлёнке». В мероприятии, призванном содействовать реализации Стратегии развития дополнительного образования в Российской Федерации, по приглашению организаторов приняла участие зампред комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

«Чем интересен этот проект? Тем, что он дает возможность для творческого роста не только талантливой молодежи, но и их педагогов. Таких проектов должно быть больше, потому что сейчас, несмотря на поставленную Президентом Владимиром Путиным задачу, поддержка талантов - это пока, к сожалению, не работа системы, а дело самоотверженности родителей и педагогов, а также щедрости меценатов. Как правило, власти в регионах не закладывают средства по участию одаренных детей в различных конкурсах, даже основных общероссийских, таких, как дельфийские игры, Ворлдскилс и пр. Да и педагоги, которые хотят повышать свой профессиональный уровень, на подобные площадки, которых дефицит пока в стране, вынуждены ездить за свой счет, изыскивая средства из своих небольших учительских зарплат», - заявила депутат после встречи с организаторами мероприятия и педагогами, которые приехали в «Орленок».

Наталья Костенко считает, что сложившуюся систему нужно менять, иначе задачи, поставленные в ФЦП «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» - развитие человеческого капитала страны и «формирование элиты (научной, культурной) страны через выявление талантливых детей в самых разных областях» - выполнить будет крайне сложно.

«Нужно, чтобы качество работы системы дополнительного образования, общего образования в стране оценивалось на федеральном уровне по активности участия детей того или иного региона в различных соревнованиях и конкурсах, включая международные, а также по количеству призовых мест ими занятых. Составить рейтинг регионов, исходя из подобных критериев поддержки творческой молодежи. Предложения в этой части, вместе с инициативами по поддержке молодых педагогов – финансовой и методической, выработанных после встречи с Ассоциацией молодых педагогов Кубани и встречи с педагогами-участниками «Грандиозного пленэра в «Орленке» я направлю в Минобразования РФ в самое ближайшее время», - сказала Наталья Костенко.

По ее мнению, отдельная система реальных стимулов должна работать для директоров школ и педагогов: «Сегодня выплаты премий педагогам за призовые места, занятые их учениками, отданы на откуп директору при распределении так называемого Фонда стимулирующих выплат. Но, как правило, руководитель учебного заведения вынужден решать с помощью этого Фонда совершенно другие задачи – регулирования зарплат учителей, а не стимулирования их профессионального роста и активности в сфере дополнительного образования. На поощрение педагогов, особенно молодых, у которых есть и интерес и время этим заниматься, к сожалению, в Фонде находится очень мало средств, поскольку сам директор также не имеет системных стимулов для того, чтобы учащиеся его школы участвовали в творческих состязаниях и занимали призовые места».

«Грандиозный пленэр в «Орлёнке» проводится в начале сентября уже четвертый раз по инициативе специалистов Межшкольного эстетического центра города Краснодара под эгидой Национального Совета Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Российской Федерации». Проект «Грандиозный пленэр в «Орлёнке» работает как обучающая программа. Это тренинг-практикум по изобразительному искусству для учащихся и педагогов профильных учреждений допобразования.

Участниками сессии в «Орлёнке» в этом году стали победители конкурса работ, посвященных Году экологии, объявленного в 2017 г. Президентом РФ Владимиром Путиным.

Юные художники из разных регионов России за счет общения с самыми известными мастерами-художниками России и мира получают заряд энергии на весь следующий год, а их преподаватели совершенствуют педагогические навыки.

В проекте участвуют ведущие профессора и преподаватели высших учебных заведений России, лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов и знаменитые художники, такие как Никас Сафронов – заслуженный художник России, Виталий Коробейников - народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор живописи Юрий Арсенюк и акварелист с мировым именем Миша Ленн.