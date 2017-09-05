Детский отдых обсудят на конгрессе

Около полутора тысяч специалистов сферы образования и детского отдыха из 40 стран мира соберутся в Сочи. Они станут участниками Международного конгресса лагерей. Мероприятие пройдет на курорте «Роза Хутор» с 9 по 13 октября. Организаторами конгресса выступают Министерство образования и науки России, межрегиональная общественная организация «Национальная ассоциация детских лагерей» и «Международное содружество лагерей».

- Цель проведения конгресса – продвижение России как страны, ориентированной на создание условий для всестороннего развития и опережающего образования детей, в том числе в системе дополнительного образования, знакомство мировой общественности с системой отдыха и оздоровления детей в нашей стране, обмен опытом и передовыми идеями, - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России.

В рамках конгресса участники подведут итоги летней оздоровительной кампании 2017 года, обсудят современные образовательные практики, вопросы международного сотрудничества и развития инновационных образовательных проектов.

Ирина СИЗОВА