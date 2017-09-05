〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Детский отдых обсудят на конгрессе

Вторник, 05 сентября 2017 15:35
Оцените материал
(0 голосов)

Около полутора тысяч специалистов сферы образования и детского отдыха из 40 стран мира соберутся в Сочи. Они станут участниками Международного конгресса лагерей. Мероприятие пройдет на курорте «Роза Хутор» с 9 по 13 октября. Организаторами конгресса выступают Министерство образования и науки России, межрегиональная общественная организация «Национальная ассоциация детских лагерей» и «Международное содружество лагерей». 

- Цель проведения конгресса – продвижение России как страны, ориентированной на создание  условий для всестороннего развития  и  опережающего  образования детей, в том числе в системе дополнительного образования, знакомство мировой общественности с  системой отдыха и оздоровления детей в нашей стране, обмен опытом и передовыми идеями, - сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России.  

В рамках конгресса участники подведут итоги летней оздоровительной кампании 2017 года, обсудят современные образовательные практики, вопросы международного сотрудничества и развития инновационных образовательных проектов.   

Ирина СИЗОВА

Прочитано 30 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Наталья Костенко предложила создать систему оценки работы регионов в сфере допобразования исходя из уровня активности участия талантливых детей в различных творческих конкурсах и состязаниях В Приморско-Ахтарском районе мужчина подозревается в даче взятки сотруднику полиции »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.