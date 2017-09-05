В Приморско-Ахтарском районе мужчина подозревается в даче взятки сотруднику полиции

Следственным отделом по Приморско-Ахтарскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки дознавателю отдела дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району (ч.3 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, в производстве дознавателя полиции находился материал проверки по факту повторного нарушения местным жителем правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. В ходе телефонного разговора нарушитель предложил сотруднику полиции 20 тысяч рублей за его увод от уголовной ответственности. Полицейский согласился, однако о поступившим предложении сообщил в дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. 25 августа 2017 года мужчина прибыл в служебный кабинет дознавателя полиции и передал ему указанную сумму денег, после чего дальнейшие действия злоумышленника были пресечены.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.