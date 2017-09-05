В Анапе бывший полицейский признан виновным в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью третьему.

Собранные следственным отделом по городу Анапе СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему полицейскому отдела патрульно-постовой службы УМВД России по городу Новороссийску Сергею Шкуро. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Следствием и судом установлено, что Шкуро управлял автомобилем «Mitsubishi-Outlander» и около часа ночи 2 мая 2015 года двигался по автодороге «Крымск-Джигинка» в сторону села Юровка. В районе 55 километра он допустил выезд на обочину, где совершил наезд на стоявших вдоль дороги пешеходов. В результате ДТП 23-летний молодой человек и 18-летняя девушка получили травмы, не совместимые с жизнью. 29-летнему пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью. Проведенным медицинским освидетельствованием у водителя автомобиля было выявлено наличие алкоголя в организме.

Приговором суда Шкуро назначено наказание в виде 7 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении с лишением права 3 года управлять транспортным средством после освобождения. Приговор в законную силу не вступил.