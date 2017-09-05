Пьянство довело до тюрьмы

Нарушитель правил дорожного движения из села Белая Глина Краснодарского края отправился под арест.

40-летний любитель «покататься с ветерком» был остановлен инспектором ДПС для проверки документов. Опыт служителя закона не подвел: гражданин находился за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. В качестве наказания гражданину был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако на путь исправления нарушитель становиться не захотел. В установленный законом срок штраф оплачен не был. Как следствие, в отделе судебных приставов по Белоглинскому и Новопокровскому районам Управления ФССП России по Краснодарскому краю появилось еще одно исполнительное производство.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав еще раз убедился в непреклонности позиции нарушителя: погашать штраф гражданин категорически не желал.

Впрочем, результат столь вопиющей безответственности не пошел на пользу должнику.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Рассмотрев данный протокол, суд вынес решение подвергнуть гражданина административному аресту сроком на 5 суток с содержанием в изоляторе временного содержания ОМВД России по Белоглинскому району.

Надо полагать, в не отличающихся позитивными тонами стенах изолятора у нарушителя будет время подумать над тупиковостью собственной позиции и сделать выводы на будущее.