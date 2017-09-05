Рейды в Каневском районе

Четыре дня проводился рейд судебных приставов Каневского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Мероприятие было направлено на взыскание задолженностей по оплате услуг, предоставленных МУП «Каневские теплосети» и АО «Очистные сооружения».

В ходе рейда представители закона и сотрудники организаций-взыскателей прошли по адресам жителей районного центра, имеющих соответствующие задолженности. Итогом таких визитов стало обращение взыскание на заработную плату трех каневчан, накопивших долгов на суммы порядка 45 тысяч, а также 100 и 110 тысяч рублей.

Еще двоим должникам пришлось расстаться с имуществом – предметами бытовой техники, на которые был наложен арест.

А еще один должник, не оплативший услуги АО «Очистные сооружения» на сумму свыше 40 тысяч рублей, предпочел погасить задолженность немедленно и в полном объеме.