Рейды в Каневском районе

Четыре дня проводился рейд судебных приставов Каневского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Мероприятие было направлено на взыскание задолженностей по оплате услуг, предоставленных МУП «Каневские теплосети» и АО «Очистные сооружения».
В ходе рейда представители закона и сотрудники организаций-взыскателей прошли по адресам жителей районного центра, имеющих соответствующие задолженности. Итогом таких визитов стало обращение взыскание на заработную плату трех каневчан, накопивших долгов на суммы порядка 45 тысяч, а также 100 и 110 тысяч рублей.
Еще двоим должникам пришлось расстаться с имуществом – предметами бытовой техники, на которые был наложен арест.
А еще один должник, не оплативший услуги АО «Очистные сооружения» на сумму свыше 40 тысяч рублей, предпочел погасить задолженность немедленно и в полном объеме.
Рейды в Каневском районеВторник, 05 сентября 2017 15:39
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Четыре дня проводился рейд судебных приставов Каневского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Мероприятие было направлено на взыскание задолженностей по оплате услуг, предоставленных МУП «Каневские теплосети» и АО «Очистные сооружения».