Летний сезон ГУП КК «Кубаньводкомплекс» отработал в штатном режиме

Лето – жаркая пора для ГУП КК «Кубаньводкомплекс» не только в прямом, но и переносном смысле слова. Потребность в питьевой воде значительно увеличивается за счет многомиллионного притока отдыхающих на побережье Черного и Азовского морей. А соответственно возрастает и нагрузка на системы водоснабжения.

Напомним, в структуре ГУП КК «Кубаньводкомплекс» три ремонтно-эксплуатационных управления – РЭУ «Троицкий групповой водопровод», РЭУ «Таманский групповой водопровод» и РЭУ «Ейский групповой водопровод». «Троицкий групповой водопровод» по магистральному водопроводу поставляет питьевую воду в город Крымск, а также в города Новороссийск и Геленджик, поселки побережья Черного моря. «Таманский групповой водопровод» - в 28 населенных пунктов Таманского полуострова и «Ейский групповой водопровод» по магистральному водопроводу в Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский, Крыловской районы Краснодарского края и Азовский район Ростовской области. Сегодня более 700 работников предприятия обеспечивают чистую воду и комфортные условия проживания для 800 тысяч постоянных жителей, а в курортный сезон и для 1,5 миллионов отдыхающих.

В 2017 году вторая половина июля и начало августа выдались на редкость жаркими и засушливыми. Столбики термометра превышали отметку в 30 градусов. Рекордно высокие температуры повлекли за собой и рекордный расход воды. Чтобы обеспечить города и станицы Азово-Черноморского побережья бесперебойным водоснабжением ГУП КК «Кубаньводкомплекс» перешло на усиленный летний режим. Только за два месяца, июль и август, в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты Таманского полуострова и Ейского направления было подано свыше 12,5 миллионов кубометров чистейшей питьевой воды, что превышает среднее значение на 15-18% больше, чем в зимние месяцы. Пиковые нагрузки на систему водоснабжения были зафиксированы на Таманском полуострове. Водопотребление воды в жаркие летние дни здесь возросло почти на 40%.

«Летний сезон «Кубаньводкомплекс» отработал в штатном режиме. Крупных повреждений на сетях водоснабжения не было. Возникающие аварийные ситуации устранялись в течение рабочего дня в нормативные сроки, во многих случаях без ограничения или прекращения подачи воды потребителям. Со своей главной задачей – свести к минимуму неудобства для жителей – специалисты предприятия справились на отлично», - поделился заместитель директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Владимир Середенко.

В настоящее время структурные подразделения «Кубаньводкомплекса» завершают плановые работы по подготовке насосных станций и водопроводных сетей, зданий и сооружений к работе в зимних условиях.