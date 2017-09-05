По инициативе ОНФ Прокуратура Краснодарского края и МЧС повторно проверили детские аттракционы на безопасность

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае в начале лета провело ежегодный мониторинг безопасности детских аттракционов. В ходе рейдов активистами ОНФ было выявлено на 30 детских аттракционах более 100 нарушений государственных стандартов безопасности. По инициативе ОНФ Прокуратура Краснодарского края совместно с сотрудниками Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края провели официальные рейды в парках развлечений 10 муниципальных образований. Выявленные общественниками факты подтвердились, их общее число составило 369 нарушений.

Активисты ОНФ Краснодарского края проводили мониторинг по 12 пунктам требований, установленных муниципальными правовыми актами и национальными стандартами безопасности. Выявленные общественниками нарушения были направлены для рассмотрения и принятия мер в Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Для подтверждения фактов и принятий мер к рейдам были подключены также сотрудники прокуратуры. Были проверены парки развлечений, заявленные в мониторинге ОНФ, в 10 муниципальных образованиях. Число нарушений с привлечением профессиональных контролеров увеличилось фактически втрое: в парке аттракционов западного округа города Краснодара зафиксировано – 11 нарушений, в Центральном районе Сочи – 65, в Лазаревском районе Сочи – 78, в Геленджике – 10, в Ейске – 32, в Новороссийске – 48, в Крымске – 18, в Новокубанске – 46, в Анапе – 61.

Отметим, что наиболее частыми нарушениями стали: отсутствие информационных стендов, наличие медпунктов или аптечки, работа операторов в парке сразу на нескольких аттракционах одновременно, несоответствие безопасной ширины на входе или выходе из аттракциона.

«Результаты проверок органов прокуратуры городов и районов Краснодарского края подтвердили выводы общественного контроля ОНФ. Меры по наказанию виновных уже принимаются. При этом нарушения, влияющие на безопасность отдыха детей, устранялись немедленно, в процессе рейдов, - пояснила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Мониторинг ОНФ проводится ежегодно, в этом сезоне родители и просто неравнодушные граждане принимали в нем самое активное участие. Мы также почувствовали существенную поддержку прокуратуры и Мин ГО и ЧС Краснодарского края в данном вопросе. Самым главным результатом нашей совместной работы должен стать абсолютно безопасный детский отдых в любое время года».