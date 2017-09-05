«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках мастер-класса рассказал о том, какие профессиональные качества и специальности будут востребованы в цифровой экономике.

«Чем занимается Ростелеком? Это телемедицина, биометрия, большие данные. В этом будущем мы живём. Технологии виртуальной реальности, которые появились для игр, теперь используются в архитектуре и для тренировки пилотов. Телемедицина позволит не ходить в поликлинику. Умные браслеты, кровати и подушки будут обрабатывать информацию о нашем здоровье. «Ростелеком» внедряет технологию распознавания речи, чтобы врачи могли не записывать жалобы пациента и не тратить на это время», – подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе мастер-класса со школьниками.

Форум проходил в Ярославле с 1 по 4 сентября 2017 года и собрал более 500 старшеклассников со всей России. Все они являются победителями олимпиад и участниками мероприятий, нацеленных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. В рамках форума прошла насыщенная программа для педагогов и школьников: лекции и мастер-классы от ведущих инновационных отечественных компаний о технологиях и профессиях будущего, работа в лабораториях, решение реальных производственных задач, предложенных партнерами Форума и многое другое.

Одна из первых лекций была проведена космонавтами Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным, находящимися на МКС. Для организации сеанса связи с орбитой «Ростелеком» обеспечил соединение с Центром управления полетами.

«Ростелеком» представил на форуме интерактивную карту, на которой были отмечены более 16 000 школ на территории Российской Федерации, в которых компания реализовала техническую возможность просмотра мероприятий форума в режиме реального времени. Благодаря современным средствам коммуникации Форум существенно расширил свою аудиторию - потенциальный охват может составить более 1 млн. школьников.

Для проведения мероприятия «Ростелеком» организовал 2 магистральных канала по 10 Гбит/с и 25 VPN каналов пропускной способностью 10 Мбит/с, предоставил оборудование и обеспечил проведение видеоконференции с 24 регионами РФ, в том числе с такими городами, как Новоуральск Свердловской области, Гурьевск Калининградской области, Саранск, Дербент, Южно-Сахалинск, Петрозаводск, Рязань, Майкоп, Севастополь и др. На площадках форума компания организовала сеть Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет и возможностью одновременного подключения 1400 пользователей на скорости от 2 до 10 Мбит/с.

В течение всех дней работы Форума работали 17 интернет-каналов для проведения Web-конференции - известные ученые и педагоги ведущих вузов страны выступили наставниками команд, в которые объединялись старшеклассники для выполнения конкурсных заданий в рамках программы Форума.