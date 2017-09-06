Открытка для президента

Необычную открытку из Сочи получит Президент России Владимир Путин к своему предстоящему юбилею. Ее главе государства отправил популярный певец Николай Басков. «Золотой голос России» принял участие в торжественной церемонии гашения специальной почтовой карточки, посвященной международному конкурсу «Новая Волна». Открытка вышла в обращение в преддверии праздника музыки. Она выпущена ограниченным тиражом, а для ее гашения Почта России изготовила специальный штемпель.

- Я решил отправить такую замечательную открытку Президенту России Владимиру Путину. Надеюсь, Почта России доставит ее 7 октября, когда Владимир Владимирович будет отмечать юбилей. В письме, хочу не только поздравить главу государства с праздником, но и сказать, что на следующих выборах мой голос принадлежит ему, - поделился «настоящий блондин» Николай Басков.

Уникальные открытки с видом Олимпийского парка Сочи, который через несколько дней примет «Новую Волну», сразу же разлетелись по разным городам и странам. Родным, близким, друзьям их отправили участники музыкального конкурса. Представители Молдавии – группа «Доредос» последовала примеру Николая Баскова. Почтовую карточку ребята адресовали главе родного государства – Игорю Додону. Президент Молдавии лично провожал молодых музыкантов на конкурс в Сочи, тем самым подчеркнув тесные культурные связи двух стран.

- Мы три года пытались попасть на «Новую Волну», только в этот раз члены жюри оценили наши песни и пригласили в Сочи. Здесь просто потрясающе, все очень красиво, организация – замечательная. На конкурсе хотим познакомить всех с молдавской культурой. Наши песни – это балканские мотивы в современной обработке, - рассказывает участница группы «Доредос» из Молдавии Марина Джундиет.

Исполнитель из России Стас с необычным псевдонимом «Море» решил порадовать уникальной открыткой своих родных в Туле. Несколько лет подряд молодой человек был участником форума «Таврида», где его талант заметил композитор Игорь Крутой.

- На «Новой Волне» буду исполнять песню своего сочинения. Она называется «Счастье есть!» Попасть на «Новую Волну» для меня - это счастье. Музыкой занимаюсь с детства. Первый раз приехал в Сочи в прошлом году и понял – здесь хочу жить. Об этом прекрасном городе и рассказал в своем письме, - улыбается участник конкурса «Новая Волна» Стас Море.

Кстати, отправить необычные открытки «Новой Волны» родным и близким могут все желающие. До 14 сентября уникальные карточки будут продаваться на главном почтовом отделении Сочи, по адресу Воровского, 1/2. Так что, пишите письма! Хоть маме, хоть Владимиру Путину! «Почта России» доставку таких корреспонденций гарантирует.

Ирина СИЗОВА