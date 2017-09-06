В Краснодаре мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю 55-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 50-летней сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 28 августа 2017 года сожители находились дома по улице 4-Линия в садоводческом товариществе «Краснодаргорстрой», где совместно распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Со слов обвиняемого, женщина проснулась рано утром и стала шуметь, в связи с чем между ними возник конфликт. В ходе ссоры, он нанес оппонентке несколько ударов ногой по телу. Через некоторое время, обнаружив сожительницу без признаков жизни, мужчина вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. При этом злоумышленник не сообщил медикам о нанесенных им женщине ударах. По приезду медицинская бригада констатировала смерть потерпевшей, которая согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию наступила в результате травматического шока и травмы селезенки.

В настоящее время мужчина задержан, сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.