Япония может помочь развить городскую среду в Краснодаре

Краснодар может стать третьей пилотной площадкой для российско-японского сотрудничества по развитию городской среды, рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Первыми двумя городами, где японцы помогают развивать городскую среду, были выбраны Воронеж и Владивосток.

По словам Меня, на пилотных площадках активно используется японский метод бестраншейного ремонта инженерных сетей, система умных светофоров, а также японские методы транзитно-ориентированного проектирования.