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Япония может помочь развить городскую среду в Краснодаре

Среда, 06 сентября 2017 09:44
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Краснодар может стать третьей пилотной площадкой для российско-японского сотрудничества по развитию городской среды, рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.
Первыми двумя городами, где японцы помогают развивать городскую среду, были выбраны Воронеж и Владивосток.
По словам Меня, на пилотных площадках активно используется японский метод бестраншейного ремонта инженерных сетей, система умных светофоров, а также японские методы транзитно-ориентированного проектирования.

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