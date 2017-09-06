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Минэнерго задумало запретить 50-ваттные лампочки

Среда, 06 сентября 2017 09:47
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Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт.
Антон Инюцын
Замминистра энергетики России

Он отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.
По словам чиновника, за последние пять лет доля светодиодных ламп выросла с двух до 28 процентов рынка, а стоимость энергосберегающих ламп снизилась. При этом необходимо продолжать создавать условия, чтобы эти лампы стоили полтора-два доллара вместо нынешних 3,5 долларов.
Инюцын посетовал на то, что в России на долю освещения приходится около 13 процентов годового энергопотребления.
Запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост президента России.

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