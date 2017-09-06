Лавров предупредил Тиллерсона о готовности России судиться с США

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 5 сентября, глава МИД Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря Рекса Тиллерсона на возможность судебного разбирательства из-за российской дипсобственности в США. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном по итогам переговоров министров двух стран.

Основными вопросами в ходе беседы Лаврова и Тиллерсона стала ситуация вокруг Корейского полуострова и действия американских властей в отношении российской дипломатической собственности. Российский министр в разговоре с американским коллегой заявил, что «захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм». При этом он напомнил Тиллерсону о заявлении Владимира Путина, который рассказал о готовности России обратиться в суд из-за действий Вашингтона.