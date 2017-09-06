В Сочи намерены заменить заборы живыми изгородями

Эта программа рассчитана на ближайшие пять лет, ведь ее реализация зависит от скорости роста кустарников и деревьев, которые будут служить изгородью.

— Задача стоит таким образом: те люди, которые имеют возможность посадить зеленые изгороди на своих территориях, они будут это выполнять, там, где невозможно это сделать, будет делать муниципалитет, — прокомментировал вице-мэр Олег Ясюк..

Зеленые ограждения должны заменить как небольшие, так и глухие заборы. Это не только украсит город, но и улучшит микроклимат курорта, уверены авторы проекта. На совещании в администрации Сочи было предложено внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы в гостевых зонах на смену традиционным заборам пришли красивые и экологичные изгороди из живых растений, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.