В ближайшие дни на Кубани прогнозируются грозы и град

Жителям Кубани с 6 по 9 сентября пригодятся зонты. Синоптики предупреждают о надвигающихся грозах.

В ближайшие сутки краснодарцев погода порадует приятным теплом – 26-28 градусов днем и 17-19 ночью, а днем 6 сентября возможен кратковременный дождь. В это же время по краю местами ожидаются грозы, ливни и град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

С 7 сентября грозы и дожди захватят почти всю территорию Кубани.

- Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, на Азовском побережье 13-18 градусов; днем 7 сентября 21-26 градусов, 8 сентября 24-29 градусов. На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на южный 6-11 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.