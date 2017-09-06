Краевые власти взяли под контроль ремонт дорог в Краснодаре

В Краснодаре с сегодняшнего дня начал работу оперативный межведомственный штаб по контролю качества и сроков проведения дорожных работ. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.
Как сообщили в пресс-службе администрации Красндарского края, в состав штаба вошли представители профильных региональных и городских министерств и департаментов.
Краевые власти взяли под контроль ремонт дорог в КраснодареСреда, 06 сентября 2017 09:53
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В Краснодаре с сегодняшнего дня начал работу оперативный межведомственный штаб по контролю качества и сроков проведения дорожных работ. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.
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