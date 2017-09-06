«Ростелеком» выдаёт «Телефон в комплекте» пользователям безлимитной телефонии

«Ростелеком» запускает акцию «Телефон в комплекте». При подключении или переходе на тарифный план «Безлимитный», «Безлимитная Россия» или «Безлимитный регион» пользователи домашнего телефона получат в собственность телефонный аппарат от оператора.

Эксклюзивный телефонный аппарат Texet TX-214 с большими удобными кнопками, громким звонком, световой индикацией, набором важного номера одной кнопкой был разработан специально для абонентов «Ростелекома». Он максимально прост и удобен в использовании, в том числе для детей и пожилых людей.

Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом: «Домашний телефон продолжает оставаться «членом семьи» и незаменим при отключении электроэнергии, необходимости вызвать экстренные службы, или, к примеру, чтобы проверить, дома ли дети или поговорить с пожилыми родителями. Неизменно высокое качество связи позволяет комфортно общаться в течение долгого времени, а безлимитные тарифные планы помогают не думать о стоимости разговоров. Приятное дополнение – это наш телефонный аппарат, разработанный с учётом всех пожеланий пользователей».

Акция действует с 1 сентября 2017 года до тех пор, пока телефонные аппараты есть в наличии. Минимальный срок подключения к акции для получения аппарата в собственность – 18 месяцев. Его также можно приобрести в рассрочку или купить в розничной сети.

Подключиться к акции можно в центрах обслуживания «Ростелекома» или дистанционно по номеру 8 (800) 1000-800. Там же можно заказать курьерскую доставку аппарата.

Подробные правила акции – на сайте www.rt.ru.