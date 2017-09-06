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Участники программы «Спасибо» от Сбербанка могут оплачивать бонусами покупки в супермаркетах «Табрис»

Среда, 06 сентября 2017 15:09
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Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» начала осень  с подарка своим участникам. Начиная с сентября пользователи программы смогут оплачивать до 99% чека бонусами во всех супермаркетах «Табрис». «Табрис» стал первой продуктовой сетью в Краснодарском крае, предоставившей своим покупателям такую возможность. Также, оплачивая покупки картой Сбербанка в супермаркетах «Табрис»  участники бонусной программы будут получать  1% бонусов  за покупку до 500 руб., 2 % бонусов за покупку от 500 до 1001 руб., 3 % бонусов за покупку от 1001 руб.
«Мы заботимся о наших клиентах и делаем все для того чтобы обслуживание в Сбербанке было не только качественным но и максимально выгодным для клиента. Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», помогает клиенту делать покупки с максимальной  выгодой, это крупнейшая в России банковская программа лояльности»- рассказал Сергей Кусакин начальник отдела торгового эквайринга Краснодарского отделения ПАО Сбербанк
Участником программы может стать любой держатель карты Сбербанк. Подробнее об условиях начисления можно узнать на сайте spasibosberbank.ru и www.tabris.ru

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