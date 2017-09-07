Только вперед и только вместе!

Сочи, а особенно Адлер, меняются на глазах, приобретая новое, современное лицо. И если раньше мир с удивлением спрашивал, что за страна такая — Кубань, то после самых жарких наших Олимпийских игр 2014 года даже их столицу — Сочи с легкостью находит на карте! Так воля президента России Владимира Путина превратила маленький курортный южный город в мировой центр туристического, рекреационного и культурного притяжения и навсегда изменила жизнь сочинцев и адлерцев к лучшему.

В последнее время здесь проходят встречи политиков самого высокого уровня, мероприятия, способствующие экономическому росту, процветанию и мировой известности нашей страны: «Формула-1», различные фестивали. В следующем году ждем чемпионат мира по футболу.

Международный аэропорт Сочи принимает по пять миллионов пассажиров в год. Аэропорт входит в число лучших в стране. В летний сезон заполняемость адлерских курортов, например «Имеретинского», приближается к ста процентам. Для привлечения туристов в ближайшие четыре месяца в Адлере пройдет порядка 80 событийных мероприятий, в числе которых международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», Всемирный фестиваль молодежи и студентов и очень много спортивных соревнований, которые всегда собирают полные залы. Подумать только: если раньше каждый советский человек считал, что хотя бы раз в жизни должен побывать на Красной площади в Москве, то теперь — в Олимпийском парке Сочи!

В Адлере и Большом Сочи жизнь бьет ключом. Все спортивные и культурные объекты используются по назначению. Благодаря спорту, к лучшему изменилась жизнь целого города. Сегодня из 60 тысяч ребят школьного возраста спортом занимаются около 40 тысяч. И власти создают для этого все условия.

За последние годы, в том числе и благодаря реализации проекта «Модернизация образования», адлерские и сочинские школы стали современными образовательными центрами. Но есть к чему стремиться. Качество образования должно соответствовать самым высоким требованиям. Для этого повышается статус педагогических работников, школы полностью оснащаются новым оборудованием.

Сразу три новые школы: в Верхней Беранде, Совет-Квадже и селе Веселом — открыли свои двери первого сентября. Так, в селе Веселом Адлерского района местные жители называют это учебное заведение не школой, а современным дворцом. Здесь для ребят предусмотрен кабинет будущего информационно-библиотечного центра, медпункт, помещения для внеурочной работы, где они занимаются трудом, моделированием, творчеством, музыкой и танцами.

Сочи, а особенно Адлер,— лидеры по строительству социальных объектов в крае. И такое массовое строительство средних общеобразовательных учреждений на Кубани, кстати, продолжится. Как и адлерские, и сочинские учителя смогут улучшить свои жилищные условия: за последние пять лет местные педагоги получили 156 служебных квартир. В этом году на отрасль образования муниципалитет выделит еще двадцать квартир.

Если говорить об обеспечении местами детей в дошкольных образовательных учреждениях, то эту проблему необходимо решать за счет планомерного строительства новых детских садов, пристроек к действующим учреждениям, в том числе и быстровозводимых. Так, в начале августа в селе Черешня Адлерского района был открыт современный сад на шестьдесят мест. Здесь для комфортного пребывания малышей функционируют системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Пищеблок, прачечная оснащены хорошим оборудованием. На втором этаже здания размещены веранды для прогулок детей в осенне-зимний период.

Больше половины краевого и местного бюджета уже много лет направляется на социальную поддержку граждан. Благодаря усилиям власти, несмотря на сложную экономическую ситуацию, ни одна из социальных программ не была свернута или сокращена!

Сегодня задача власти — вывести на новый уровень систему здравоохранения. Жители Сочи и Адлера будут обеспечены необходимыми лекарствами в должном количестве, продолжится работа по развитию поликлиник и созданию кабинетов врачей общей практики.

Из последних новостей: по улице Кирпичной открыта детская поликлиника краевой больницы №4 на восемь тысяч маленьких адлерцев.

Помимо создания материально-технической базы местные власти своей задачей считают привлечение на курорт лучших медицинских кадров. Сегодня жителей Адлера и Сочи лечат четыре доктора медицинских наук, 78 кандидатов медицинских наук, триста врачей высшей категории. Двадцать один врач получил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани». Медикам предоставляется служебное жилье. За последние годы выделено 180 служебных квартир. В этом году — еще двадцать квартир в новом доме, что на улице Ленина. Кроме того, на территории курорта «Имеретинский» открыта частная клиника одной из лучших федеральных сетей «Будь здоров» с широким набором медицинских и косметологических процедур, которые проводят врачи самой высокой квалификации.

Все, кто приезжает в Сочи, а особенно в Адлер, отмечают грандиозные изменения, произошедшие за последние годы. И это прежде всего приведение их к единому архитектурному облику, при котором сохраняется природная среда, а также курортная индивидуальность. Ведь это не только курорт, а лицо страны, поэтому все аспекты визуального восприятия города стоят остро для него — комфортное, качественное и системное развитие может дать необыкновенные результаты. Например, Имеретинская низменность, где сейчас действует высококлассный курорт «Имеретинский», Красная Поляна, которая стала местом притяжения любителей горнолыжного катания со всей России.

Большое внимание уделяется во всем Большом Сочи созданию доступной среды. Ежедневно на маршруты выходят низкопольные автобусы. К социальным, культурным и торговым объектам для людей с ограниченными возможностями установлены пандусы.

Но эта работа еще не завершена и может быть продолжена только при поддержке правящей партии и курса, заданного президентом России. Ведь, как всегда подчеркивает Владимир Путин, в центре внимания должен быть человек. Его благополучие, безопасность и социальная защищенность.

Много сделано в Сочи, а особенно в Адлерском районе, но многое еще предстоит сделать. Одно ясно: выстраивая планы на будущее, всегда нужно отталкиваться от уроков и опыта прошлого. Главный из них — не разрушать то, что уже создано, и брать то лучшее, что сделано для продолжения развития. Стремительное возвышение Сочи, а особенно Адлера,— главный аргумент того, почему в нашем регионе поддерживается нынешний курс правящей партии. При таком пристальном внимании главы государства другого и быть не может.

Наталия МЕЛЬНИКОВА