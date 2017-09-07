Почта России, Почта Японии и ФТС России проводят тесты по перевозке почтовых отправлений из Японии в Европу транзитом через территорию РФ

6 сентября, в рамках Третьего Восточного экономического форума во Владивостоке заместитель генерального директора Почты России Алексей Скатин и исполнительный вице-президент Почты Японии Сеики Фукуда подписали Дополнительное соглашение об укреплении сотрудничества в области почтовой связи, предусматривающее, в числе прочего, организацию транзита международных почтовых отправлений в Восточную и Северную Европу (Латвию, Литву, Польшу и Финляндию) через территорию Российской Федерации.

В рамках теста Почта Японии доставляет морским путем отправления и передает их для транзитной обработки в место международного почтового обмена во Владивостоке. Далее перевозка осуществляется в собственных вагонах Почты России по Транссибирской магистрали. После транзитной обработки в Москве почтовые отправления автомобильным транспортом пересылаются в страну назначения в Европе. В перспективе проект открывает возможности для Почты России повысить доходы от транзита международных отправлений, развивать новые почтовые маршруты и увеличить объемы перевозки почты по железной дороге. Почте Японии запуск нового маршрута, в свою очередь, позволит сократить сроки доставки исходящей наземной почты в страны Восточной и Северной Европы, снизить затраты на пересылку почты по сравнению с авиаперевозкой.

«Транзит почты по территории России является перспективным направлением, которое мы планируем активно развивать. За счет выгодного географического положения Россия может стать эффективным транспортным коридором, связывающим Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. В условиях растущих объемов трансграничной торговли это позволит почтовым администрациям использовать альтернативные маршруты и ощутимо сократить сроки наземной пересылки почты. В настоящее время между Почтой России и ФТС России организовано четкое, слаженное взаимодействие по оформлению импорта и экспорта международных почтовых отправлений. Уверен, что Таможенная служба обеспечит своевременное проведение таможенных процедур тестовых отправлений из Японии на территорию Российской Федерации и следующих транзитом в страны Европы», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Первая тестовая партия почты была доставлена 16 августа во Владивосток морским сообщением Почтой Японии. После досмотра таможенной службой их погрузили в почтовый поезд до Москвы, и 26-27 августа они были доставлены автомобильным транспортом в европейские страны.

Таким образом, срок перевозки от Владивостока до Европы составил 12 суток, включая 9 суток железнодорожной перевозки по Транссибирской магистрали. Всего сторонами будет осуществлено три тестовых отправки почты по этому маршруту.

Напомним, что 16 декабря 2016 года в Токио в рамках визита в Японию Президента Российской Федерации Владимира Путина Почта России и Почта Японии подписали Меморандум о взаимопонимании в области пересылки почты между Россией и Японией, а также обмену опытом с целью повышения качества почтовых услуг. В апреле 2017 года между сторонами был подписан Меморандум об укреплении сотрудничества.