В Краснодаре бывшая заведующая детским садом подозревается в мошенничестве и служебном подлоге

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры и полиции, возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей одним из детских садов МО город Краснодар. Она подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, занимая указанную должность, женщина в период с 2010 по 2017 год издала подложные распоряжения о приеме на работу воспитателей, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сторожа, а затем систематически вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении работниками трудовых обязанностей и направляла в бухгалтерию. На основании указанной документации работникам начислялась заработная плата, которую получала заведующая детским садом и распоряжалась по своему усмотрению. В результате женщина необоснованно завладела денежными средствами на сумму свыше 6,8 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.