В Сочи адвокат предстанет перед судом в обещании и предложении посредничества во взяточничестве

Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Он обвиняется в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2017 года сотрудниками полиции в отношении одного из местных жителей проводилась проверка. Опасаясь, что его могут привлечь к уголовной ответственности, мужчина обратился к адвокату. Имея умысел на обещание и предложение посредничества во взяточничестве, адвокат сообщил, что в случае передачи ему 300 тысяч рублей он может передать эти деньги должностному лицу органа МВД за бездействие при проведении доследственной проверки. Мужчина согласился, однако, понимая, что предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в территориальный следственный отдел СКР. 5 мая 2017 года адвокат, находясь в помещении кафе по улице Зеленой в городе Сочи, получил от заявителя требуемую сумму денег, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.