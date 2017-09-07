120 человек получили зарплату благодаря судебным приставам

В Геленджике судебный пристав взыскал крупную задолженность по заработной плате.

Должником в рамках исполнительного производства выступило Непубличное акционерное общество «Геленджикское дорожное ремонтно-строительное управление». Предприятие, которое, как видно даже из названия, занимается ремонтом дорог, задолжало своим работникам более четырех миллионов рублей. 120 человек смогли получить зарплату лишь благодаря вмешательству судебных приставов. Исполнительные листы о взыскании задолженностей были предъявлены в Геленджикский городской отдел Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Взыскание заработной платы – одно из наиболее социально значимых направлений работы Службы. Судебный пристав-исполнитель Алексей Пасько незамедлительно выехал по месту расположения организации, где составил акт описи и ареста целого автопарка, принадлежащего ДРСУ. Под арестом оказалась 41 единица транспортных средств, среди которых грузовые машины, строительная и спецтехника.

Это обстоятельство сыграло ключевую роль в разрешении ситуации. Оценив масштаб возможных потерь, руководство ДРСУ приняло единственно верное решение - 4 миллиона 111 тысяч рублей были перечислены в счет погашения задолженности по заработной плате. 120 производств окончены в связи с фактическим исполнением.