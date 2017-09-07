В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя Приморско-Ахтарска, за оказание услуг по катанию на катере «Касатка», не отвечающих требованиям безопасности

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Приморско-Ахтарска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 1 августа 2017 года 46-летний мужчина, являясь владельцем моторного судна «Касатка», оказывал платные услуги по катанию на катере вдоль побережья Черного моря в районе поселка Кабардинка Краснодарского края. Данная услуга стоила 600 рублей. В тот же день, примерно в 18 часов, в ходе прогулки по акватории Черного моря на катере «Касатка» с пассажирами, мужчина не избрал безопасную скорость и траекторию маневра по волнам, в результате чего одна из пассажирок не удержалась и ударилась о палубу судна. Потерпевшая получила множественные повреждения на теле.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан