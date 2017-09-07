Суд над сыном экс-начальника УВД Краснодара, сбившим пятерых дорожных рабочих, снова не состоялся

На этот раз причиной переноса судебного заседания стала неявка адвоката обвиняемого.

Заседание переносится уже третий раз: первое судебное заседание, которое должно было пройти 28 августа в Прикубанском районном суде, не состоялось, и было перенесено на 31 августа. Причина переноса рассмотрения дела не называлась. В назначенный день заседание снова перенесли, на 6 сентября, так как конвой по не озвученной причине не смог доставить подсудимого в суд.

В среду, 6 сентября, заседание по громкому делу перенесли в очередной раз — на 11 сентября. Как сообщил «Югополису» старший помощник прокурора края Антон Лопатин, причиной стала неявка в суд адвоката обвиняемого.

Молодой человек, которого обвиняют в резонансной аварии, продолжает находиться в следственном изоляторе. Суд над ним будет проходить в закрытом режиме, так как он несовершеннолетний.