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Суд над сыном экс-начальника УВД Краснодара, сбившим пятерых дорожных рабочих, снова не состоялся

Четверг, 07 сентября 2017 08:49
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На этот раз причиной переноса судебного заседания стала неявка адвоката обвиняемого.
Заседание переносится уже третий раз: первое судебное заседание, которое должно было пройти 28 августа в Прикубанском районном суде, не состоялось, и было перенесено на 31 августа. Причина переноса рассмотрения дела не называлась. В назначенный день заседание снова перенесли, на 6 сентября, так как конвой по не озвученной причине не смог доставить подсудимого в суд.
В среду, 6 сентября, заседание по громкому делу перенесли в очередной раз — на 11 сентября. Как сообщил «Югополису» старший помощник прокурора края Антон Лопатин, причиной стала неявка в суд адвоката обвиняемого.
Молодой человек, которого обвиняют в резонансной аварии, продолжает находиться в следственном изоляторе. Суд над ним будет проходить в закрытом режиме, так как он несовершеннолетний.

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