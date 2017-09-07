Кубанская полиция объявила в розыск пятерых опасных преступников

Жителей Кубани подозревают в совершении особо тяжкого преступления.
Правоохранители разыскивают 25-летнего жителя Кропоткина Сергея Сапелкина, 26-летнего краснодарца Никиту Клевцова, 23-летнего новороссийца Ивана Львова, 25-летнего новороссийца Кирилла Донченко и 25-летнего жителя Каневского района Александра Лобаса.
Информацию о местонахождении разыскиваемых лиц полиция просит сообщать по телефонам: 8-(900)-241−29−68, 8-(918)-437−64−98, 02 или обратиться в ближайший отдел внутренних дел, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.