〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Кубанская полиция объявила в розыск пятерых опасных преступников

Четверг, 07 сентября 2017 08:52
Оцените материал
(0 голосов)

Жителей Кубани подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Правоохранители разыскивают 25-летнего жителя Кропоткина Сергея Сапелкина, 26-летнего краснодарца Никиту Клевцова, 23-летнего новороссийца Ивана Львова, 25-летнего новороссийца Кирилла Донченко и 25-летнего жителя Каневского района Александра Лобаса.
Информацию о местонахождении разыскиваемых лиц полиция просит сообщать по телефонам: 8-(900)-241−29−68, 8-(918)-437−64−98, 02 или обратиться в ближайший отдел внутренних дел, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Прочитано 45 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Из-за непогоды оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.