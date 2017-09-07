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В  УФСИН России по Краснодарскому краю  прошло выездное заседание Общественного совета ФСИН России

Четверг, 07 сентября 2017 15:32
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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Общественного совета ФСИН России Виктор Кохтачев, члены Общественного совета  ФСИН России Петр Карпенко и Сергей Смаглий, начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, руководители Общественных советов  территориальных органов ФСИН России по Нижегородской области, республике Крым и г. Севастополю, Республике Адыгея и Краснодарскому краю.  Кроме того,  в выездном  заседании участвовали члены общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, представители различных  общественных и правозащитных организаций, занимающихся   проблемами   социальной   реабилитации   и адаптации осужденных.
В первой половине дня  заседание Общественного совета ФСИН России  проходило в здании   УФСИН России по Краснодарскому краю. Здесь состоялось подписание  соглашения о сотрудничестве между  региональным УФСИН  и  Современной Гуманитарной Академией. Оно   дает дополнительную  возможность получения высшего образования осужденным,  отбывающим наказание в исправительных учреждениях Краснодарского края.  Во время последовавшей за этим встречи  с   сотрудниками территориального органа общественники поделились своими успехами и наработками в  своей деятельности по решению задач, связанных с защитой прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС.
Вторая часть выездного заседания  прошла  в женской исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю. Представители общественности познакомились с условиями отбывания наказания в учреждении, посетили действующий здесь реабилитационный центр «Аврора»,  профессиональное училище,  посмотрели концерт  художественной самодеятельности, поучаствовали в подведении итогов конкурса бизнес-проектов осужденных-женщин, проводимого в ИК-3  рамках благотворительного проекта «Возвращение» Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».  В ходе общения  с осужденными  жалоб и заявлений на условия содержания в  колонии не поступило.
В завершение рабочего дня участники выездного Общественного совета ФСИН России провели  круглый стол, на котором были  обсуждены вопросы  ресоциализации и социальной адаптации осужденных на примере подразделений УИС Краснодарского края и других регионов.
Подводя итоги состоявшегося мероприятия, заместитель председателя Общественного совета ФСИН России Виктор Кохтачев поблагодарил всех участников за конструктивный диалог, отметив важность работы, проводимой представителями общественности и правозащитных организаций в местах лишения свободы.

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