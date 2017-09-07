В  УФСИН России по Краснодарскому краю  прошло выездное заседание Общественного совета ФСИН России

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Общественного совета ФСИН России Виктор Кохтачев, члены Общественного совета ФСИН России Петр Карпенко и Сергей Смаглий, начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, руководители Общественных советов территориальных органов ФСИН России по Нижегородской области, республике Крым и г. Севастополю, Республике Адыгея и Краснодарскому краю. Кроме того, в выездном заседании участвовали члены общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, представители различных общественных и правозащитных организаций, занимающихся проблемами социальной реабилитации и адаптации осужденных.

В первой половине дня заседание Общественного совета ФСИН России проходило в здании УФСИН России по Краснодарскому краю. Здесь состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным УФСИН и Современной Гуманитарной Академией. Оно дает дополнительную возможность получения высшего образования осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Краснодарского края. Во время последовавшей за этим встречи с сотрудниками территориального органа общественники поделились своими успехами и наработками в своей деятельности по решению задач, связанных с защитой прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС.

Вторая часть выездного заседания прошла в женской исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю. Представители общественности познакомились с условиями отбывания наказания в учреждении, посетили действующий здесь реабилитационный центр «Аврора», профессиональное училище, посмотрели концерт художественной самодеятельности, поучаствовали в подведении итогов конкурса бизнес-проектов осужденных-женщин, проводимого в ИК-3 рамках благотворительного проекта «Возвращение» Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». В ходе общения с осужденными жалоб и заявлений на условия содержания в колонии не поступило.

В завершение рабочего дня участники выездного Общественного совета ФСИН России провели круглый стол, на котором были обсуждены вопросы ресоциализации и социальной адаптации осужденных на примере подразделений УИС Краснодарского края и других регионов.

Подводя итоги состоявшегося мероприятия, заместитель председателя Общественного совета ФСИН России Виктор Кохтачев поблагодарил всех участников за конструктивный диалог, отметив важность работы, проводимой представителями общественности и правозащитных организаций в местах лишения свободы.