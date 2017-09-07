«Ростелеком» запустил «Личный кабинет» для операторов связи

«Ростелеком» завершил внедрение сервиса «Личный кабинет оператора» (ЛКО) в федеральном масштабе. Теперь любой российский оператор связи может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги связи, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, узнавать о новых сервисах в режиме онлайн.

ЛКО обеспечит структурированный учет всей информации о взаимодействии, автоматизирует обмен расчетными данными, позволит сократить сроки обработки заявок и ускорит процесс предоставления новых услуг операторам-партнерам «Ростелекома». Использование ЛКО уменьшит число телефонных переговоров и объем рутинного и ручного труда персонала как со стороны операторов связи, так и со стороны «Ростелекома», что позволит существенно сократить сроки заключения договоров и соглашений, а в дальнейшем – и сроки реагирования на любые запросы.

Директор по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталия Крючкова:

«Личный кабинет для операторов связи – это не только «единое окно» для обращений, в том числе по вопросам технической поддержки. ЛКО позволяет закреплять каждое обращение за ответственным исполнителем, что ускоряет и повышает качество обслуживания. Представители операторов связи могут получить в личном кабинете информацию обо всех договорах межоператорского взаимодействия, что повышает прозрачность взаимодействия: в ЛКО хранится вся история обращений, заявок, а также все документы по запросам. Пользователям ЛКО также доступна полная информация об услугах и сервисах «Ростелекома».

ЛКО был разработан командой, состоящей из ИТ- специалистов Корпоративного центра и макрорегиональных филиалов ПАО «Ростелеком», а также дочерней компании ООО «Ростелеком-Интеграция», которая специализируется на проектировании и автоматизации процессов продаж и обслуживания в сфере телекоммуникаций. Решение учитывает не только базовые потребности операторов- клиентов «Ростелекома», но и особенности взаимодействия игроков национального инфокоммуникационного рынка.

Объединенная группа разработчиков создала и внедрила новый сервис менее, чем за год. Личный кабинет прошел успешное тестирование в макрорегиональном филиале (МРФ) «Северо-Запад» «Ростелекома» и получил высокую оценку региональных операторов связи - телекоммуникационных компаний Санкт-Петербурга. Учитывая позитивный опыт внедрения и использования ЛКО в Санкт-Петербурге, специалисты «Ростелекома» масштабировали решение на федеральный уровень.

Разработчики обеспечили возможность бесперебойного функционирования ЛКО, удобный интерфейс, а также поддержку сервиса на базе единого call-центра для операторов связи.

Процедура подключения к личному кабинету максимально удобная: для начала работы в системе представителю оператора достаточно скачать заявление на сайте lko.rt.ru и отправить его менеджеру через специальную форму на сайте или по e-mail, а затем ввести в систему полученные логин и пароль.

Алексей Телятников, Вице-Президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»:

«Запуск Личного кабинета для операторов связи – важный элемент построения технологического партнерства на телеком рынке. «Ростелеком» выполняет функцию не только инфраструктурного оператора, но создателя основы для эффективного межоператорского сотрудничества. ЛКО позволит повысить прозрачность и оперативность взаимодействия операторов, а также предоставит нашим партнерам легкий дистанционный доступ к телеком-инфраструктуре национального оператора связи и даст возможность пользоваться технологическими достижениями компании».

Сейчас специалисты «Ростелекома» работают над расширением функционала ЛКО: до конца года планируется перевести в ЛКО обработку и ведение заказов всего комплекса технико-эксплуатационных ресурсов, а также международных услуг связи, для чего будет разработана англоязычная версия портала.