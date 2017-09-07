Руководитель Южного СУТ СК России поздравил органы следствия с 10-летием создания Следственного комитета при прокуратуре РФ

7 сентября 2017 года исполняется 10 лет с момента образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. С тех пор молодое ведомство претерпело ряд изменений, став самостоятельной структурой, но первый шаг в формировании новой следственной структуры был сделан ровно 10 лет назад, 7 сентября 2007 года.

Подразделения Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации созданы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.07 №1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации».

Тогда следственные подразделения, на которые возложены задачи по расследованию наиболее тяжких преступлений, были выведены из состава органов прокуратуры и стали процессуально независимы.

Следственные подразделения при прокуратуре Российской Федерации тогда были созданы во всех регионах страны, в том числе, в Ростове-на-Дону.

Сегодня на подведомственной Южному СУТ СК России территории созданы и действуют 6 следственных отделов (Ростовский СОТ, Краснодарский СОТ, Астраханский СОТ, Саратовский СОТ, Минераловодский СОТ, Махачкалинский СОТ). Общая штатная численность сотрудников Южного СУТ составляет 74 человека. В этом году будет создан еще один следственный отдел – Волгоградский СОТ.

В компетенцию управления входит рассмотрение сообщений и расследование уголовных дел о происшествиях и преступлениях в сфере водного, воздушного и железнодорожного транспорта на территории Северо-Кавказского, Южного федерального округов и части Приволжского федерального округа (Саратов), а также в таможенной сфере. Учитывая специфику и направленность деятельности Южного СУ на транспорте, только за последние 3 года сотрудниками управления было принято к производству более чем 2-х тысяч дел. Из них больше половины дел направленно прокурору с обвинительным заключением. Почти 400 уголовных дел было расследовано с категорией тяжких и особо тяжких преступлений, например: расследование уголовного дела о крушении самолета Ту-154 в Черном море, в отношении 64-летнего жителя города Воронеж, который в июле 2015 года, являясь пассажиром поезда «Москва – Адлер», совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, в отношении заместителя начальника одного из подразделений ОАО «РЖД» Дмитрия Ф., который, по версии следствия, за взятку в 3 миллиона рублей пообещал заместителю директора ООО «Геотехника-Юг» заключить в нарушение требований законодательства, без проведения аукциона, договор на очистку железнодорожных путей и многие другие дела. Так же руководство управления не забывает и о поощрениях своих сотрудников. Так с момента создания Южного следственного управления на транспорте было поощрено и награждено медалями отличия Следственного комитета РФ более 55 сотрудников.

Сегодня, по прошествии 10 лет, можно с уверенностью сказать о том, что следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, выполняя важнейшие задачи по защите и восстановлению нарушенных прав граждан, в полной мере проявили себя процессуально независимыми, объективными, способными достигать цели любой сложности.

Руководитель Южного СУТ СК России Максим Ткаченко поздравляет органы следствия с 10-летием создания Следственного комитета при прокуратуре РФ и желает крепкого здоровья, усердия и легкости в труде, прозрачности и согласованности в работе, светлых мыслей, высокой интуиции, надежных товарищей и безопасности. Успехов, карьерного роста и желанных достижений!

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан