10 лет Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации

07 сентября 2017 года отмечается самая важная и значимая дата в истории предварительного следствия России - исполняется 10 лет со дня образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В этот день в 2007 году благодаря принятию ряда федеральных законов образован новый правоохранительный орган, который позже, в соответствии с Указом Президента РФ № 38 от 14 января 2011 года, а также Федеральным законом № 403 от 28 декабря 2010 года выделен в самостоятельный правоохранительный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

В структуру Следственного комитета Российской Федерации входит Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, одним из отделов которого является Краснодарский следственный отдел на транспорте.

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 403 от 28 декабря 2010 года О Следственном комитете Российской Федерации, основными задачами Следственного комитета являются: оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью; обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина; осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц; организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств; осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве; совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности.

К подследственности следователей Следственного комитета относятся уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан, должностные преступления, налоговые преступления, преступления, совершенные лицами, имеющими особый правовой статус, тяжкие и особо тяжкие преступления совершенные несовершеннолетними и в отношении них, а также ряд иных преступлений.

Коллектив Краснодарского СОТ поздравляет коллег, ветеранов органов следствия и их близких с очередной годовщиной образования Следственного комитета Российской Федерации, желает удачи в нелегкой, но почетной службе.