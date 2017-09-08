В ритме «зумба» станцует Горячий Ключ в эти выходные

Танцевальный флешмоб начнется в субботу в 10.00. Центральная городская площадь превратится в огромную площадку для зумба-фитнеса.

Более ста человек будут двигаться в зажигательном латиноамериканском танце под руководством опытного инструктора. Участие во флэшмобе примет городская молодежь, которая не мыслит жизнь без спорта. Присоединиться к ребятам и освоить основы зумба-фитнеса могут все желающие.

Спортивная акция подобного формата в городе проводится впервые. Направлена она, в первую очередь, на популяризацию здорового образа жизни. Присоединиться субботним утром к зажигательным танцам приглашаются все горожане. Входной билет – спортивная обувь и хорошее настроение.

Зумба – это сравнительно молодое танцевальное направление. Его автором в 2001 году стал Альберто Пере, колумбийский хореограф-танцор. Эта фитнес-программа сочетает в себе различные элементы хип-хопа, сальсы, самбы, меренге, мамбо, фламенко и танца живота. Такой супер-микс сделал зумбу одной из самых популярных тренировок для похудения в мире. На сегодняшний день она получила распространение в более чем 180 странах мира. Ее оригинальное название переводится с колумбийского диалекта как «жужжать, быстро двигаться».