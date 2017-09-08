Через 500 дней откроется автомобильное движение по Крымскому мосту

Мост будет состоять из автомобильной и железнодорожной частей. Движение автотранспорта по нему планируется начать в следующем году, а первые поезда отправятся в Крым в 2019-м.

Без преувеличения, этот грандиозный проект, реализация которого идет строго по графику, можно назвать стройкой века. Стоимость контракта на строительство моста составила около 228 миллиардов рублей. В феврале 2015 года подряд на строительство получила компания «Стройгазмонтаж».

Облик моста меняется стремительно, в чем убедились корреспонденты «РГ». Надев монтажные каски, яркие жилеты и выслушав инструкции по безопасности, мы отправились на главную стройку страны. Останавливаемся на одной из смотровых площадок будущего автомобильного перехода. Отсюда хорошо видны его очертания. В общей сложности Керченский мост будет стоять на шестистах ногах-опорах. В землю и морское дно забьют семь тысяч свай.