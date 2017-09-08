С 11 сентября в Краснодаре полностью закроют для движения Садовый мост

В настоящее время состояние моста критическое, его не ремонтировали со времени строительства — более 30 лет. Полного перекрытия движения требуют технология производства работ и техника безопасности. Правая сторона путепровода закрыта с 15 августа. Восстановить движение трамваев планируется 11 ноября. Полностью завершить работы на путепроводе планируется к 1 мая 2018 года.

В ходе ремонтных работ предстоит разобрать швы омоноличивания пролетных балок, которые затем заново соединят арматурой и бетоном, что обеспечит прочность всей конструкции. На балки будет нанесен выравнивающий слой бетона, на следующем этапе — гидроизоляционный слой. Затем сделают стяжку, после чего можно будет приступать к укладке двухслойного асфальтобетонного дорожного покрытия.

Под трамвайными путями будут выполняться те же работы по размоноличиванию балок пролётов путепровода, что и на всем протяжении путепровода. То есть трамвайные пути также полностью разберут. После проведения работ их восстановят и будет произведен пуск трамвая.