С 11 сентября в Краснодаре полностью закроют для движения Садовый мост

В настоящее время состояние моста критическое, его не ремонтировали со времени строительства — более 30 лет. Полного перекрытия движения требуют технология производства работ и техника безопасности. Правая сторона путепровода закрыта с 15 августа. Восстановить движение трамваев планируется 11 ноября. Полностью завершить работы на путепроводе планируется к 1 мая 2018 года.
В ходе ремонтных работ предстоит разобрать швы омоноличивания пролетных балок, которые затем заново соединят арматурой и бетоном, что обеспечит прочность всей конструкции. На балки будет нанесен выравнивающий слой бетона, на следующем этапе — гидроизоляционный слой. Затем сделают стяжку, после чего можно будет приступать к укладке двухслойного асфальтобетонного дорожного покрытия.
Под трамвайными путями будут выполняться те же работы по размоноличиванию балок пролётов путепровода, что и на всем протяжении путепровода. То есть трамвайные пути также полностью разберут. После проведения работ их восстановят и будет произведен пуск трамвая.
С 11 сентября в Краснодаре полностью закроют для движения Садовый мостПятница, 08 сентября 2017 09:10
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В настоящее время состояние моста критическое, его не ремонтировали со времени строительства — более 30 лет. Полного перекрытия движения требуют технология производства работ и техника безопасности. Правая сторона путепровода закрыта с 15 августа. Восстановить движение трамваев планируется 11 ноября. Полностью завершить работы на путепроводе планируется к 1 мая 2018 года.