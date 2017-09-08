В Краснодаре затягивают сроки ремонта дорог: увольнения уже последовали

В Краснодаре качество и сроки проведения дорожных работ будет контролировать оперативный межведомственный штаб. Необходимость его создания вызвана сроками ремонта улиц краевой столицы, которые на сегодня отстают от намеченных графиков. С критикой такого положения дел выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передаёт ИА REGNUM 7 сентября.

Глава региона отметил, что такая работа городского дорожного департамента демонстрирует некомпетентность ответственных сотрудников, неспособных спланировать процесс.

«Мне приходят сотни жалоб от жителей Краснодара. Претензия у всех одна — ремонт не завершен. Люди недовольны и тем, что работы были начаты одновременно на нескольких улицах, что значительно затруднило движение транспорта»

Руководитель региона поручил обеспечить круглосуточную работу штаба, который возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко, дважды в день докладывать о выполненных объемах. Все работы должны быть окончены до 20 октября. Как пояснил замруководителя региона, сроки выполнения дорожных работ затягиваются из-за отсутствия срочных решений в вопросах по плановому переустройству инженерных сетей и коммуникаций.