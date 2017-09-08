В Краснодаре заложили новый спортивный комплекс

Возведением социально значимого объекта занялся частный инвестор, который намерен построить в Знаменском новый спорткомплекс уже к концу следующего года.

На торжественной церемонии был заложен символический первый камень в фундамент нового спортивного центра. Предполагается, что на территории в 4 гектара к концу следующего, 2018 года появится большой комплекс, где будет футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка. Помимо этого соорудят зоны для игры в волейбол, теннис и пляжные виды спорта. Рядом будут построены административное здание и парковка.

Строительство разделено на два этапа, первый из которых завершится уже в начале следующего года, а второй ближе к концу 2018-го. Стоимость комплекса не сообщается.